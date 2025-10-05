В разных странах Европы на этой неделе из-за шторма Эми погибли три человека. Он бушевал на континенте с сильными ветрами и дождями, повлияв на критически важную инфраструктуру и проблемы с электроснабжением имели десятки тысяч человек.

Шторм Эми в Европе: последствия

Как информирует Euronews, в результате шторма Эми погибли три человека. Так, власти Ирландии сообщили, что в результате стихии на северо-западе страны, в Леттеркенне, погиб мужчина. Известно также о смерти двух мужчин во Франции.

4 октября автомобильные, железнодорожные и морские перевозки столкнулись с серьезными проблемами из-за шторма с проливными дождями и сильными ветрами, которые бушевали в Великобритании, Ирландии и скандинавских странах. Были отменены сотни авиарейсов и паромных сообщений в Нидерландах.

Более 200 тыс. домохозяйств в Ирландии и Северной Ирландии остались обесточенными, в то время как в Шотландии было приостановлено много паромных перевозок, а местные автодороги и железнодорожные пути были заблокированы поваленными деревьями.

Шторм также бушевал в Дании, Швеции, Норвегии. Так, в Норвегии с домов срывало крыши, падали деревья и было закрыто более сотни дорог.

