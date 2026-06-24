В Генеральном штабе ВСУ подтвердили результаты поражения Центра космической связи (ЦКС) Дубна в Московской области, который является крупнейшим наземным комплексом спутниковой связи в России.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Поражение Центра космической связи Дубна

Речь идет об атаке в ночь на 22 июня 2026 года. Дополнительный анализ подтвердил попадание в несколько важных объектов центра.

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В частности, зафиксировано поражение аппаратно-модульного комплекса 32-метровой антенны MARK-IV, которая используется для спутниковой связи, а также технического здания рядом с ней.

Кроме того, подтверждено повреждение главного производственно-административного корпуса ЦКС Дубна. В результате поражения частично разрушена одна из стен здания.

В Генштабе отметили, что в этом корпусе размещены центральная аппаратная линий связи, оборудование наземного комплекса управления и центральный пульт управления спутниковой сетью.

Центр космической связи Дубна используется Россией для военных нужд — в частности, для обеспечения связи, управления спутниковыми ретрансляторами, а также поддержки задач разведки и координации войск.

Поражение этого объекта может повлиять на работу российской военной спутниковой инфраструктуры.

В пятницу, 19 июня, в Московской области раздались взрывы. Регион подвергся атаке дронов.

Ночью и утром 18 июня Московский НПЗ снова атаковали дроны, там вспыхнул масштабный пожар.

Источник : Генштаб ЗСУ

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