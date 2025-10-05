У різних країнах Європи цього тижня через шторм Емі загинули троє людей. Він вирував на континенті з сильними вітрами та дощами, вплинувши на критично важливу інфраструктуру та перервавши електропостачання для десятків тисяч людей.

Шторм Емі у Європі: наслідки

Як інформує Euronews, внаслідок шторму Емі загинули троє людей. Так, влада Ірландії повідомила, що внаслідок стихії на північному заході країни, у Леттеркенні, загинув чоловік. Відомо також про смерть двох чоловіків у Франції.

4 жовтня автомобільні, залізничні та морські перевезення мали серйозні проблеми через шторм з проливними дощами та сильними вітрами, що вирував у Великій Британії, Ірландії та скандинавських країнах. Були скасовані сотні авіарейсів та поромних сполучень у Нідерландах.

Понад 200 тис. домогосподарств в Ірландії та Північній Ірландії залишилися знеструмленими, тоді як у Шотландії було призупинено багато поромних перевезень, а місцеві автошляхи та залізничні колії були заблоковані поваленими деревами.

Шторм також вирував у Данії, Швеції, Норвегії. Так, у Норвегії з будинків зривало дахи, падали дерева і було закрито понад сотню доріг.

