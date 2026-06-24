В Украине для всех военнослужащих вводится новый базовый контракт со справедливыми условиями, сообщает Минобороны.

Новый базовый контракт для военнослужащих

Он предусмотрен для делопроизводителей, бухгалтеров, мастеров, поваров и других специалистов на должностях, которые не подпадают под пехотно-штурмовой и боевой контракты.

– Ценим каждого, кто работает на защиту Украины на тыловых и небоевых должностях. В то же время ускоряем переход на полностью контрактную армию, ведь обеспечить устойчивость государства в долгосрочной перспективе может только профессиональное и мотивированное войско, — говорится в сообщении Минобороны.

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Кто может подписать базовый контракт

Новый базовый контракт может быть заключен:

военнообязанными;

действующими военнослужащими.

Срок базового контракта – 24 месяца.

Сроки отсрочки по истечению контракта

После базового контракта гарантируется базовая отсрочка на 6 месяцев.

Дополнительно начисляется отсрочка за боевые задания и годы предыдущей военной службы:

+1 день – за каждый день выполнения боевых заданий;

+1 месяц – за каждый год службы до 2022 года.

Длительность отсрочки определяется совокупностью всех оснований. Гарантированное предоставление отсрочки является преимуществом нового базового контракта.

Новый базовый контракт: денежные выплаты

“Базовая ставка” 20 тыс. грн + дополнительные вознаграждения являются составляющими выплат.

Украинский военнослужащий за выполнение заданий в тылу будет получать дополнительное вознаграждение к базовому денежному обеспечению 10 тыс. грн, в общей сложности – не менее 30 тыс. грн.

Диапазон выплат зависит от выслуги лет, воинского звания, занимаемой должности, объема выполненных специальных задач и так далее.

– Важно понимать: во время войны военнослужащий может быть привлечен к выполнению боевых задач. При выполнении боевых задач на пункте управления, штабе или при непосредственном участии в боевых действиях выплаты будут начисляться как в боевом контракте, — объясняет Минобороны.

При выполнении боевых задач на первой линии начисляются выплаты, как в пехотно-штурмовом контракте.

При первом заключении контракта выплачивается от 27 до 33 тыс. грн, в зависимости от воинского звания.

Ежегодно можно получить выплату на оздоровление от 20 тыс. грн.

Минобороны отмечает, что введение новой системы контрактов в условиях полномасштабной войны – это стратегический шаг для Сил обороны.

Армия должна полностью перейти на контрактную основу, ведь современная высокотехнологичная война требует сохранения высокого профессионального уровня защитников как на боевых, так и не боевых должностях, добавляет Минобороны.

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