Новый контракт в ВСУ: для кого предусмотрен, отсрочка и денежные выплаты
- В Украине вводят новый базовый контракт для военнослужащих на тыловых и небоевых должностях, в частности делопроизводителей, бухгалтеров, мастеров и поваров.
- Базовый контракт заключается на 24 месяца и гарантирует после завершения минимум 6 месяцев отсрочки с возможностью дополнительного начисления за боевые задачи и предыдущую службу.
- Военнослужащий на тыловых задачах будет получать не менее 30 тыс. грн, а при выполнении боевых задач выплаты будут начисляться по условиям боевого или пехотно-штурмового контракта.
В Украине для всех военнослужащих вводится новый базовый контракт со справедливыми условиями, сообщает Минобороны.
Новый базовый контракт для военнослужащих
Он предусмотрен для делопроизводителей, бухгалтеров, мастеров, поваров и других специалистов на должностях, которые не подпадают под пехотно-штурмовой и боевой контракты.
– Ценим каждого, кто работает на защиту Украины на тыловых и небоевых должностях. В то же время ускоряем переход на полностью контрактную армию, ведь обеспечить устойчивость государства в долгосрочной перспективе может только профессиональное и мотивированное войско, — говорится в сообщении Минобороны.
Кто может подписать базовый контракт
Новый базовый контракт может быть заключен:
- военнообязанными;
- действующими военнослужащими.
Срок базового контракта – 24 месяца.
Сроки отсрочки по истечению контракта
После базового контракта гарантируется базовая отсрочка на 6 месяцев.
Дополнительно начисляется отсрочка за боевые задания и годы предыдущей военной службы:
- +1 день – за каждый день выполнения боевых заданий;
- +1 месяц – за каждый год службы до 2022 года.
Длительность отсрочки определяется совокупностью всех оснований. Гарантированное предоставление отсрочки является преимуществом нового базового контракта.
Новый базовый контракт: денежные выплаты
“Базовая ставка” 20 тыс. грн + дополнительные вознаграждения являются составляющими выплат.
Украинский военнослужащий за выполнение заданий в тылу будет получать дополнительное вознаграждение к базовому денежному обеспечению 10 тыс. грн, в общей сложности – не менее 30 тыс. грн.
Диапазон выплат зависит от выслуги лет, воинского звания, занимаемой должности, объема выполненных специальных задач и так далее.
– Важно понимать: во время войны военнослужащий может быть привлечен к выполнению боевых задач. При выполнении боевых задач на пункте управления, штабе или при непосредственном участии в боевых действиях выплаты будут начисляться как в боевом контракте, — объясняет Минобороны.
При выполнении боевых задач на первой линии начисляются выплаты, как в пехотно-штурмовом контракте.
При первом заключении контракта выплачивается от 27 до 33 тыс. грн, в зависимости от воинского звания.
Ежегодно можно получить выплату на оздоровление от 20 тыс. грн.
Минобороны отмечает, что введение новой системы контрактов в условиях полномасштабной войны – это стратегический шаг для Сил обороны.
Армия должна полностью перейти на контрактную основу, ведь современная высокотехнологичная война требует сохранения высокого профессионального уровня защитников как на боевых, так и не боевых должностях, добавляет Минобороны.