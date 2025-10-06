Россияне обстреляли Чернобаевку и Степановку: есть погибшая, много раненых
Сегодня, 6 октября, утром россияне обстреляли села Чернобаевка и Степановка, расположенные на северо-западной окраине Херсона. К сожалению, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Обстрел Чернобаевки сегодня, 6 октября: что известно
Около 06:30 российские войска обстреляли Чернобаевку.
Тяжелые ранения получила 18-летняя девушка, которая на момент атаки находилась на стадионе. У нее закрытая черепно-мозговая травма, контузия, осколочные ранения живота и ноги.
Также во время обстрела на стадионе находилась и 57-летняя женщина, у нее взрывная травма, осколочные ранения туловища и ног.
Во время обстрела в собственном доме пострадала 76-летняя местная жительница. У женщины взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, контузия, осколочные ранения грудной клетки, руки и головы. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести.
Обстрел Степановки сегодня, 6 октября: что известно
Утром россияне нанесли удар и по соседней Степановке. К сожалению, там в собственном доме погибла 69-летняя местная жительница.
Также во время обстрела Степановки пострадала семья — в дом попал российский снаряд.
В больницу доставили девочек 16 и 12 лет, а также 37-летнюю женщину и 47-летнего мужчину. У пострадавших контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.
Чернобаевка и Степановка на карте
Оба села расположены к северо-западу сразу за Херсоном. Российские войска регулярно терроризируют местное население этих сел.
Фото: Херсонская ОВА