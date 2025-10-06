Сьогодні, 6 жовтня, зранку росіяни обстріляли села Чорнобаївка та Степанівка, що північно-західній околиці Херсона. На жаль, є жертва та поранені.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Обстріл Чорнобаївки сьогодні, 6 жовтня: що відомо

Близько 06:30 російські війська обстріляли Чорнобаївку.

Тяжкі поранення дістала 18-річна дівчина, яка на момент атаки перебувала на стадіоні. У неї закрита черепно-мозкова травма, контузія, уламкові поранення живота та ноги.

Також під час обстрілу на стадіоні перебувала й 57-річна жінка, у неї вибухова травма, уламкові поранення тулуба та ніг.

Під час обстрілу у власній домівці постраждала 76-річна місцева жителька. У жінки вибухова й закрита черепно-мозкова травма, контузія, уламкові поранення грудної клітини, руки й голови. Медики оцінюють її стан, як середньої тяжкості.

Обстріл Степанівки сьогодні, 6 жовтня: що відомо

Зранку росіяни вдарили й по сусідній Степанівці. На жаль, там у власній оселі загинула 69-річна місцева жителька.

Також під час обстрілу Степанівки постраждала родина – у будинок влучив російський снаряд.

До лікарні доставили дівчат, яким 16 та 12 років, а також 37-річну жінку й 47-річного чоловіка. У постраждалих контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Їхній стан медики оцінюють, як середньої тяжкості.

Чорнобаївка та Степанівка на карті

Обидва села розташовані на північний захід одразу за Херсоном. Російські війська регулярно тероризують місцеве населення цих сіл.

Фото: Херсонська ОВА

