Вечером 5 октября россияне атаковали Харьков с помощью дронов — есть пострадавшие. Ночью 6 октября было шумно в Крыму, в частности в Феодосии, и в Дзержинске Нижегородской области РФ. Повсюду фиксируются прилеты, бушуют пожары. А утром оккупанты обстреляли Херсонскую область.

Подробнее о главных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Взрывы в Харькове 5 октября

Около 23:00 5 октября прогремели взрывы в Харькове. Под вражеским ударом БпЛА оказался Новобаварский район Харькова и пригород. Три человека получили острую реакцию на стресс. Впоследствии количество пострадавших увеличилось до четырех — к медикам обратился 63-летний мужчина.

Сейчас смотрят

Взрывы в Феодосии

Ночью в оккупированном Крыму раздавались взрывы. Предварительно известно об атаке на нефтебазу в Феодосии. Там бушует масштабный пожар. Столб черного густого дыма виден на десятки километров.

Взрывы в Дзержинске

Ночью в Дзержинске Нижегородской области прогремели взрывы — дроны атаковали завод взрывчатых веществ имени Свердлова. Очевидцы в местных чатах пишут, что после прилетов беспилотников на месте удара начался пожар.

Позже губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что один человек пострадал в результате падения обломков БпЛА в Дзержинске.

Атака на Одесскую область

Ночью 6 октября россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области ударными дронами Шахед. В области активно работала противовоздушная оборона, однако зафиксировано попадание по территории гражданского промышленного объекта. На месте удара возник пожар, который оперативно потушили спасатели ГСЧС.

К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Обстрел Чернобаевки

Сегодня около 06:30 россияне обстреляли Чернобаевку Херсонской области.

Тяжелые ранения получила 18-летняя девушка, которая в момент удара находилась на стадионе. У нее закрытая черепно-мозговая травма, контузия, осколочные ранения живота и ноги. Также на стадионе находилась 57-летняя женщина — она тоже ранена.

В собственном доме пострадала 76-летняя женщина. У нее закрытая черепно-мозговая травма, контузия, ранения грудной клетки, руки и головы. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Также в селе Степановка, рядом с Чернобаевкой, от вражеского обстрела погибла 69-летняя местная жительница.

Атака дронов на Херсон

Утром около 06:45 российские оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона. Пострадал 66-летний мужчина, у него взрывная травма и осколочные ранения ног и головы. Полицейские доставили мужчину в больницу.

Медики диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и открытый перелом правого бедра.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 321-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.