Нефтеналивной терминал во временно оккупированной Феодосии до сих пор охвачен пожаром.

Об этом сообщает мониторинговая группа Крымский ветер, ссылаясь на данные спутниковой съемки.

Нефтебаза в Феодосии продолжает гореть

Самый мощный очаг возгорания, по их данным, наблюдается в северной части нефтебазы.

Сейчас смотрят

– Огонь на нефтебазе в Феодосии перекинулся на другие резервуары, – отметили в Крымском ветре, ссылаясь на обновленные спутниковые снимки.

5 октября горели цистерны в северо-западной и восточной частях терминала, а сейчас в северной части объекта.

Напомним, пожар вспыхнул в ночь с 5 на 6 октября после серии взрывов.

Российские оккупационные власти Крыма до сих пор не комментируют событие. За более чем сутки после инцидента не было сделано ни одного официального заявления.

Между тем в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что в Феодосии были поражены мощности АО Морской нефтяной терминал.

Как сообщают Силы беспилотных систем, Феодосийский нефтяной терминал имеет около 250 тыс. куб. м резервуаров и способен перекачивать более 1,5 тонны топлива в час.

Это многофункциональный технологический комплекс перевалки нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов на морские суда или на автомобильный транспорт.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.