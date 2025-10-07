Нафтобаза у Феодосії горить другу добу: вогонь перекинувся на інші резервуари
Нафтоналивний термінал у тимчасово окупованій Феодосії досі охоплений пожежею.
Про це повідомляє моніторингова група Кримський вітер, посилаючись на дані супутникової зйомки.
Нафтобаза у Феодосії продовжує горіти
Найпотужніше осереддя займання, за їхніми даними, спостерігається в північній частині нафтобази.
– Вогонь на нафтобазі у Феодосії перекинувся на інші резервуари, — зазначили у Кримському вітрі, посилаючись на оновлені супутникові знімки.
5 жовтня горіли цистерни в північно-західній та східній частинах терміналу, а нині в північній частині об’єкта.
Нагадаємо, пожежа спалахнула в ніч з 5 на 6 жовтня після серії вибухів.
Російська окупаційна влада Криму досі не коментує подію. За понад добу після інциденту не було зроблено жодної офіційної заяви.
Тим часом у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що у Феодосії було уражено потужності АТ Морський нафтовий термінал.
Як повідомляють Сили безпілотних систем, Феодосійський нафтовий термінал має близько 250 тис. куб. м резервуарів і здатний перекачувати понад 1,5 тонни пального на годину.
Це багатофункціональний технологічний комплекс перевалювання нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів на морські судна або ж на автомобільний транспорт.