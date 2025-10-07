Нафтоналивний термінал у тимчасово окупованій Феодосії досі охоплений пожежею.

Про це повідомляє моніторингова група Кримський вітер, посилаючись на дані супутникової зйомки.

Нафтобаза у Феодосії продовжує горіти

Найпотужніше осереддя займання, за їхніми даними, спостерігається в північній частині нафтобази.

– Вогонь на нафтобазі у Феодосії перекинувся на інші резервуари, — зазначили у Кримському вітрі, посилаючись на оновлені супутникові знімки.

5 жовтня горіли цистерни в північно-західній та східній частинах терміналу, а нині в північній частині об’єкта.

Нагадаємо, пожежа спалахнула в ніч з 5 на 6 жовтня після серії вибухів.

Російська окупаційна влада Криму досі не коментує подію. За понад добу після інциденту не було зроблено жодної офіційної заяви.

Тим часом у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що у Феодосії було уражено потужності АТ Морський нафтовий термінал.

Як повідомляють Сили безпілотних систем, Феодосійський нафтовий термінал має близько 250 тис. куб. м резервуарів і здатний перекачувати понад 1,5 тонни пального на годину.

Це багатофункціональний технологічний комплекс перевалювання нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів на морські судна або ж на автомобільний транспорт.

