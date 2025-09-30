ССО поразили радиолокационную станцию ​​ЗРК С-400 Триумф на ВОТ АР Крым.

В Крыму поразили РС ЗРК С-400 Триумф

В ночь на 30 сентября подразделения Сил специальных операций поразили радиолокационную станцию ​​российского зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф,

— Символично, что дорогостоящая система ПВО врага нацелена, в том числе и против БПЛА, была нейтрализована ударными дронами ССО, — сообщили Силы специальных операций ВС Украины.

Отмечается, что радиолокационная станция является “глазами” комплекса С-400 Триумф. Без элемента наблюдения и наведения система теряет свою боеспособность.

Характеристики ЗРК С-400 Триумф

С-400 Триумф — это зенитный ракетный комплекс большого и среднего радиуса действия, принятый россиянами на вооружение в 2007 году.

Создан для поражения средств воздушно-космического нападения. Каждая ЗРС обеспечивает одновременный обстрел до 80 целей (при наличии 8 ЗРК) с наведением на них до 160 ракет.

Дальность обнаружения цели: 600 км.

Количество одновременно сопровождаемых трасс: до 300 целей.

Количество одновременно обстреливаемых целей (полным составом ЗРК): 36.

Количество одновременно наведенных ракет (полным составом ЗРК): 72.

Максимальная высота поражения цели: 30 км.

Максимальная скорость поражаемой цели: 4800 м/с.

Время развертывания ЗРС с марша: 5-10 мин.

Время приведения средств системы к боевой готовности из развернутого состояния: 3 мин.

Скорость перемещения боевых средств по дорогам с твердым покрытием: до 60 км/ч.

Напомним, что это уже не первый раз ЗРК С-400 Триумф становится объектом поражения. Так, недавно группа ССО Вооруженных сил Украины атаковала одну пусковую установку и радиолокационную станцию ​​российского зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф.

