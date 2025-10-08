В Запорожском районе поздно вечером 8 октября раздались взрывы, сообщается о пострадавшем и поврежденных домах.

Взрывы в Запорожской области 8 октября: что известно

РФ атаковала Запорожский район, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

В результате обстрела поврежден инфраструктурный объект, а также дома.

– Есть частичные проблемы с электроснабжением. Как только ситуация с безопасностью позволит энергетики приступят к ликвидации, — говорится в сообщении.

В результате атаки один человек пострадал.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье и скоростной цели на область.

К слову, 6 октября, в Запорожье также раздавались взрывы, россияне атаковали территорию одного из предприятий города.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 323-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Иван Федоров

