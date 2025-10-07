Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Взрывы в Кривом Роге: к городу летели до 30 Шахедов
Взрывы в Кривом Роге сегодня, 7 октября, являются следствием массированной дронной атаки армии РФ.
Взрывы в Кривом Роге сегодня, 7 октября: что известно
Взрывы в Кривом Роге сегодня, 7 октября, начали греметь ориентировочно в 23:36.
Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали, что к городу направляется несколько групп дронов.
Руководитель Совета обороны города Александр Вилкул также уточнял, что речь идет о около 30 дронах типа Shahed.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 322-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
