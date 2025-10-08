У Запорізькому районі пізно ввечері 8 жовтня пролунали вибухи, повідомляється про постраждалого та пошкоджені будинки.

Вибухи на Запоріжжі 8 жовтня: що відомо

РФ атакувала Запорізький район, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, а також будинки.

– Є часткові проблеми з електропостачанням. Як тільки безпекова ситуація дозволить енергетики приступлять до ліквідації, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки одна людина постраждала.

Крім того, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя та швидкісну ціль на Запоріжжя.

До речі, 6 жовтня, у Запоріжжі також лунали вибухи, росіяни атакували територію одного з підприємств міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 323-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Іван Федоров

