Вибухи на Запоріжжі: є пошкодження та постраждалий, виникли проблеми зі світлом
У Запорізькому районі пізно ввечері 8 жовтня пролунали вибухи, повідомляється про постраждалого та пошкоджені будинки.
Вибухи на Запоріжжі 8 жовтня: що відомо
РФ атакувала Запорізький район, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок обстрілу пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, а також будинки.
– Є часткові проблеми з електропостачанням. Як тільки безпекова ситуація дозволить енергетики приступлять до ліквідації, – йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки одна людина постраждала.
Крім того, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя та швидкісну ціль на Запоріжжя.
До речі, 6 жовтня, у Запоріжжі також лунали вибухи, росіяни атакували територію одного з підприємств міста.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 323-тю добу.
Фото: Іван Федоров