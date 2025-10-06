Сегодня, 6 октября, прогремели взрывы в Запорожье. Есть попадания в городе.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Обновлено в 11:20

Взрывы в Запорожье сегодня, 6 октября: что известно

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 9:37. Иван Федоров сообщил об активности вражеской тактической авиации, в частности об угрозе применения управляемых авиационных бомб по Запорожской области и Запорожью.

В 10:10 прогремел первый взрыв в Запорожье. Через 9 минут раздались повторные взрывы.

Иван Федоров сообщил, что взрывы слышали в нескольких районах города. В 10:34 снова взрывы.

По словам главы ОВА, россияне атаковали территорию одного из предприятий Запорожья. Информация о последствиях уточняется.

Позже стало известно, что в результате удара по Запорожью пострадала женщина — она обратилась за помощью к медикам.

Сейчас в Запорожской области снова воздушная тревога из-за угрозы скоростных ракет.

Ночью 5 октября оккупанты нанесли удар по Запорожью с помощью дронов и управляемых авиабомб. В результате вражеской атаки в частном секторе загорелись жилые дома. Взрывами была повреждена многоэтажка, сгорели два легковых автомобиля. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще девять получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 321-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

