Взрывы в Запорожье: враг атаковал предприятие, над городом поднялся черный дым
Сегодня, 6 октября, прогремели взрывы в Запорожье. Есть попадания в городе.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Обновлено в 11:20
Взрывы в Запорожье сегодня, 6 октября: что известно
Воздушную тревогу в Запорожской области объявили в 9:37. Иван Федоров сообщил об активности вражеской тактической авиации, в частности об угрозе применения управляемых авиационных бомб по Запорожской области и Запорожью.
В 10:10 прогремел первый взрыв в Запорожье. Через 9 минут раздались повторные взрывы.
Иван Федоров сообщил, что взрывы слышали в нескольких районах города. В 10:34 снова взрывы.
По словам главы ОВА, россияне атаковали территорию одного из предприятий Запорожья. Информация о последствиях уточняется.
Позже стало известно, что в результате удара по Запорожью пострадала женщина — она обратилась за помощью к медикам.
Сейчас в Запорожской области снова воздушная тревога из-за угрозы скоростных ракет.
Ночью 5 октября оккупанты нанесли удар по Запорожью с помощью дронов и управляемых авиабомб. В результате вражеской атаки в частном секторе загорелись жилые дома. Взрывами была повреждена многоэтажка, сгорели два легковых автомобиля. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще девять получили ранения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 321-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.