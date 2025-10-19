Вечером 19 октября на мосту Патона в Киеве было затруднено движение транспорта в обоих направлениях.

Обновлено о 18:43.

Движение на мосту Патона в Киеве 19 октября: что известно

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, движение транспорта на мосту Патона в Киеве затруднено в обоих направлениях из-за того, что негабаритное транспортное средство повредило контактную сеть троллейбусов.

В частности, был заблокирован съезд с моста Патона в направлении станции метро Лыбедская для троллейбусов маршрута №43.

Последние курсировали только до Лыбедской.

Впрочем, довольно быстро движение троллейбусов №43 удалось восстановить в обычном режиме.

