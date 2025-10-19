Увечері 19 жовтня на мосту Патона в Києві було ускладнено рух транспорту в обох напрямках.

Оновлено о 18:43.

Рух на мосту Патона в Києві 19 жовтня: що відомо

Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, рух транспорту на мосту Патона в Києві було ускладнено в обох напрямках через те, що негабаритний транспортний засіб пошкодив контактну мережу тролейбусів.

Зокрема, був заблокований з’їзд із мосту Патона в напрямку станції метро Либідська для тролейбусів маршруту №43.

Останні курсували лише до Либідської.

Утім, досить швидко рух тролейбусів №43 вдалося відновити у звичному режимі.

Джерело : КМДА

