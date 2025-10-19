Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.
На мосту Патона в Києві було ускладнено рух транспорту: що сталося
Увечері 19 жовтня на мосту Патона в Києві було ускладнено рух транспорту в обох напрямках.
Оновлено о 18:43.
Рух на мосту Патона в Києві 19 жовтня: що відомо
Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, рух транспорту на мосту Патона в Києві було ускладнено в обох напрямках через те, що негабаритний транспортний засіб пошкодив контактну мережу тролейбусів.
Зараз дивляться
Зокрема, був заблокований з’їзд із мосту Патона в напрямку станції метро Либідська для тролейбусів маршруту №43.
Останні курсували лише до Либідської.
Утім, досить швидко рух тролейбусів №43 вдалося відновити у звичному режимі.
Джерело: КМДА
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.