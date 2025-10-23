Поджог шин на Крещатике: полиция задержала подозреваемого
Сегодня, 23 октября, в центре Киева произошел пожар на улице Крещатик.
Неизвестный мужчина поджег автомобильные шины напротив здания Киевской городской государственной администрации.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС и полиции Киева.
Пожар на Крещатике 23 октября: что известно
В Шевченковском районе столицы подожгли шины возле административного здания.
По информации спасателей, возгорание охватило площадь около 3 кв. м.
Работники дежурного поста КГГА оперативно начали тушить шины с помощью огнетушителей, пожар локализовали еще до прибытия пожарных.
Окончательно ликвидировать огонь смогли бригады ГСЧС.
Полиция сообщила, что подозреваемый в поджоге был задержан. Им оказался местный житель 1977 года рождения.
Мужчину доставили в районное управление полиции, где продолжается выяснение обстоятельств происшествия.
Сейчас следователи устанавливают мотивы злоумышленника.