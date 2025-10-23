Сегодня, 23 октября, в центре Киева произошел пожар на улице Крещатик.

Неизвестный мужчина поджег автомобильные шины напротив здания Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС и полиции Киева.

Пожар на Крещатике 23 октября: что известно

В Шевченковском районе столицы подожгли шины возле административного здания.

По информации спасателей, возгорание охватило площадь около 3 кв. м.

Работники дежурного поста КГГА оперативно начали тушить шины с помощью огнетушителей, пожар локализовали еще до прибытия пожарных.

Окончательно ликвидировать огонь смогли бригады ГСЧС.

Полиция сообщила, что подозреваемый в поджоге был задержан. Им оказался местный житель 1977 года рождения.

Мужчину доставили в районное управление полиции, где продолжается выяснение обстоятельств происшествия.

Сейчас следователи устанавливают мотивы злоумышленника.

