Сьогодні, 23 жовтня, у центрі Києва сталася пожежа на вулиці Хрещатик.

Невідомий чоловік підпалив автомобільні шини навпроти будівлі Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС та поліції Києва.

Пожежа на Хрещатику 23 жовтня: що відомо

У Шевченківському районі столиці запалили шини біля адміністративної будівлі.

За інформацією рятувальників, загоряння охопило площу близько 3 кв. м.

Працівники чергового посту КМДА оперативно почали гасити шини за допомогою вогнегасників, пожежу локалізували ще до прибуття пожежників.

Остаточно ліквідувати вогонь змогли бригади ДСНС.

Поліція повідомила, що підозрюваного у підпалі було затримано. Ним виявився місцевий житель 1977 року народження.

Чоловіка доставили до районного управління поліції, де триває з’ясування обставин події.

Наразі слідчі встановлюють мотиви зловмисника.

