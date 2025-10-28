Команда немецкого издания Welt пострадала в результате атаки российского дрона Ланцет в Днепропетровской области в середине октября. В результате удара погиб один украинский военнослужащий.

Команда Welt пострадала от удара дрона РФ

Как пишет Welt, съемочная группа готовила материал с мобильной группой украинской противовоздушной обороны (ПВО) в открытом поле, когда российский дрон атаковал военное транспортное средство, сопровождавшее команду репортеров.

Отмечается, что оператор группы Виктор Лысенко успел зафиксировать на видеозаписи момент удара беспилотника и последующие минуты после этого.

Сейчас смотрят

В издании сообщают, что атака российского дрона произошла 13 октября около 21:35 по местному времени в Днепропетровской области. Это было на расстоянии примерно в 25-30 километрах от линии соприкосновения.

В момент взрыва команда журналистов находилась всего в нескольких метрах от трех военнослужащих.

В результате атаки погиб 48-летний солдат украинской ПВО, а еще один получил тяжелые ранения и потерял ногу.

Из-за удара дрона Иван, продюсер Welt, получил ранения обеих ног от металлических осколков. Ему оказали неотложную помощь и прооперировали в медицинском учреждении.

Главный репортер Welt Ибрагим Набер и оператор Виктор Лысенко получили легкие ранения. Во время съемки вся команда имела опознавательные знаки представителей прессы.

Zu dem russischen Angriff kam es im Osten der #Ukraine, 25 bis 30 Kilometer hinter der Kontaktlinie. Wir befanden uns zum Zeitpunkt des Einschlags wenige Meter von der Besatzung des dreiköpfigen Flugabwehrteams entfernt, da kurz zuvor ein Interview geführt worden war. pic.twitter.com/rdhIDGzhpf — Ibrahim Naber (@IbraNaber) October 27, 2025

3 октября стало известно о гибели французского фотожурналиста Антони Лалликана в результате атаки российского FPV-дрона в Донецкой области. В тот день украинский фоторепортер Георгий Иванченко получил ранения.

Фото: Ibrahim Naber

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.