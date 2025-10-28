Команда немецкого издания Welt пострадала в результате атаки российского дрона Ланцет в Днепропетровской области в середине октября. В результате удара погиб один украинский военнослужащий.

Как пишет Welt, съемочная группа готовила материал с мобильной группой украинской противовоздушной обороны (ПВО) в открытом поле, когда российский дрон атаковал военное транспортное средство, сопровождавшее команду репортеров.

Отмечается, что оператор группы Виктор Лысенко успел зафиксировать на видеозаписи момент удара беспилотника и последующие минуты после этого.

В издании сообщают, что атака российского дрона произошла 13 октября около 21:35 по местному времени в Днепропетровской области. Это было на расстоянии примерно в 25-30 километрах от линии соприкосновения.

В момент взрыва команда журналистов находилась всего в нескольких метрах от трех военнослужащих.

В результате атаки погиб 48-летний солдат украинской ПВО, а еще один получил тяжелые ранения и потерял ногу.

Из-за удара дрона Иван, продюсер Welt, получил ранения обеих ног от металлических осколков. Ему оказали неотложную помощь и прооперировали в медицинском учреждении.

Главный репортер Welt Ибрагим Набер и оператор Виктор Лысенко получили легкие ранения. Во время съемки вся команда имела опознавательные знаки представителей прессы.

3 октября стало известно о гибели французского фотожурналиста Антони Лалликана в результате атаки российского FPV-дрона в Донецкой области. В тот день украинский фоторепортер Георгий Иванченко получил ранения.

Фото: Ibrahim Naber

