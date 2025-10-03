Французский журналист Антони Лалликан погиб от вражеского дрона на Донеччине
В Донецкой области в результате атаки российского FPV-дрона погиб французский фотожурналист Антони Лалликан. Украинский фоторепортер Георгий Иванченко получил ранения.
Об этом сообщила 4-я отдельная тяжелая механизированная бригада.
На Донеччине погиб фотожурналист Антони Лалликан
По данным военных, оба журналиста были одеты в защитное снаряжение и имели маркировку PRESS на бронежилетах, которая указывала на их профессиональную деятельность.
В бригаде подчеркнули, что удар по представителям прессы был сознательным и прицельным, что является грубым нарушением международного гуманитарного права.
Европейская и Международная федерации журналистов (EFJ-IFJ) осудили атаку и призвали провести тщательное расследование для установления виновных.
Там уточнили, что нападение произошло в 9:20. Федерации подчеркнули, что это первый задокументированный случай гибели журналиста от удара дрона.
Переглянути цей допис в Instagram
По информации Clash Report, Лалликан погиб недалеко от Дружковки.
Фотожурналист с 2022 года освещал войну в Украине, работая рядом с украинскими военными.
Антони Лалликан стал четвертым французским медийщиком, погибшим от рук российских оккупантов.
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил смерть фотожурналиста и выразил соболезнования на украинском и французском языках.
— Наш соотечественник, фотожурналист Антони Лалликан сопровождал украинскую армию на фронте сопротивления. С глубокой скорбью я узнал о его гибели в результате атаки российских беспилотников, — написал Макрон в соцсети X.
Антони Лалликан родом из Парижа. Его фотографии публиковались в ведущих международных изданиях, среди которых Le Monde, Le Figaro, Libération, Der Spiegel, Zeit, Die Welt, La Presse и другие.
В январе 2025 года он был отмечен премией Виктора Гюго за репортаж Вдруг небо потемнело, посвященный войне в Украине.
Фото: Сергей Томиленко