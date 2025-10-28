На данный момент не существует какого-либо супероружия. Лучшее оружие — это ум солдата, лидерство и трансформация офицерского корпуса Украины от советского мышления к современному, основанному на западной модели.

В этом убежден генерал армии Соединенных Штатов Америки Уэсли Кларк.

Генерал США о лучшем оружии

— Приведу пример: в 1995 году я был в Москве. Меня пригласили понаблюдать за учениями. Мне сказали: пехотинец не нуждается в обучении, когда нужно, мы вызываем их, они приходят на перекресток в Москве, даем им винтовку — и вперед, — вспомнил генерал США.

Кларк обратил внимание, что это полная противоположность американской военной доктрине, которая сформировалась на основе опыта Второй мировой войны, Кореи и Вьетнама. Он подчеркнул, что битвы проигрывают сверху, но выигрывают снизу.

По мнению генерала США, сейчас Украина побеждает потому, что ее военнослужащие более образованы, технологически подготовлены, мотивированы и более способны, чем российские солдаты.

Он убежден, что войска РФ до сих пор практикуют так называемые “мясные” атаки, просто отправляя массы людей на штурм. Однако теперь это не работает, утверждает Кларк.

В то же время Кларк отметил, что дела пошли намного лучше, когда украинский офицерский корпус начал лучше понимать подход НАТО, который базируется на обучении и автономии каждого солдата.

Генерал США предположил, что это еще глубже проникнет в структуру армии в течение ближайших месяцев.

Как утверждает Уэсли Кларк, Вооруженные силы Украины сделали невероятное. В то же время всегда есть потенциал для развития, в частности в усилении инициативности низших звеньев, убежден генерал США.

