Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении судье районного суда Тернопольской области, которая стала участницей смертельного дорожно-транспортного происшествия в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Смертельное ДТП в Ивано-Франковской области: что известно

По предварительным данным, вечером 31 октября 2025 года в одном из населенных пунктов Ивано-Франковского района судья, находясь за рулем автомобиля Lexus, совершила наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

В результате столкновения один из пострадавших погиб на месте, а другой получил незначительные травмы.

На место происшествия прибыли сотрудники ГБР.

Они провели осмотр, изъяли транспортное средство и вещественные доказательства, допросили свидетелей и отобрали у судьи образцы крови для токсикологической экспертизы.

Следователи квалифицировали событие по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека.

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Фигурантке уже объявлено о подозрении, а в Высший совет правосудия направлено ходатайство о предоставлении согласия на избрание ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

