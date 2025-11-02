Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру судді районного суду Тернопільської області, яка стала учасницею смертельної дорожньо-транспортної пригоди на Івано-Франківщині.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Смертельна ДТП на Івано-Франківщині: що відомо

За попередніми даними, увечері 31 жовтня 2025 року в одному з населених пунктів Івано-Франківського району суддя, перебуваючи за кермом автомобіля Lexus, здійснила наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу по пішохідному переходу.

Внаслідок зіткнення один із постраждалих загинув на місці, а інший отримав незначні травми.

На місце події прибули співробітники ДБР.

Вони провели огляд, вилучили транспортний засіб і речові докази, допитали свідків та відібрали у судді зразки крові для токсикологічної експертизи.

Слідчі кваліфікували подію за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини.

Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Фігурантці вже оголошено про підозру, а до Вищої ради правосуддя направлено клопотання про надання згоди на обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

