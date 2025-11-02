ДТП на Івано-Франківщині: суддя на Lexus збила двох пішоходів на переході
- ДБР оголосило підозру судді районного суду Тернопільської області через смертельну ДТП на Івано-Франківщині.
- Один із пішоходів загинув на місці, другий отримав легкі тілесні ушкодження.
- ДБР подало клопотання до Вищої ради правосуддя про дозвіл на тримання підозрюваної під вартою.
Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру судді районного суду Тернопільської області, яка стала учасницею смертельної дорожньо-транспортної пригоди на Івано-Франківщині.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Смертельна ДТП на Івано-Франківщині: що відомо
За попередніми даними, увечері 31 жовтня 2025 року в одному з населених пунктів Івано-Франківського району суддя, перебуваючи за кермом автомобіля Lexus, здійснила наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу по пішохідному переходу.
Внаслідок зіткнення один із постраждалих загинув на місці, а інший отримав незначні травми.
На місце події прибули співробітники ДБР.
Вони провели огляд, вилучили транспортний засіб і речові докази, допитали свідків та відібрали у судді зразки крові для токсикологічної експертизи.
Слідчі кваліфікували подію за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини.
Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
Фігурантці вже оголошено про підозру, а до Вищої ради правосуддя направлено клопотання про надання згоди на обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.