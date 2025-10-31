Во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих. В результате столкновения автомобиля с грузовиком погибли четверо военных.

ДТП на Львовщине 30 октября — что произошло

Как сообщает Государственное бюро расследований, 30 октября около 21:15 вблизи села Жировка Львовского района водитель автомобиля Nissan с военными номерными знаками не справился с управлением на повороте.

По данным ГБР, автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в грузовик, который в тот момент стоял неподвижно.

В результате ДТП погибли четверо военных. Среди них — водитель и двое пассажиров автомобиля Nissan, а также пассажир грузовика — также военный, который в тот момент выходил из кабины транспортного средства.

Следователи и оперативные работники ГБР осмотрели место автокатастрофы, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и начали комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств смертельного ДТП.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель нескольких лиц).

