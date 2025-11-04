В Харьковской области оккупанты убили двух мирных жителей, которые подняли белый флаг — прокуратура инициировала расследование.

На Харьковщине захватчики убили двух гражданских: начато расследование

3 ноября 2025 года недалеко от села Кругляковка Купянского района российские военные нанесли удары FPV-дронами по двум безоружным гражданским лицам, сообщает Офис генпрокурора. Пострадавшие шли по дороге, держа белый флаг, что свидетельствовало об их небоевом статусе. В результате целенаправленной атаки мирные жители и их собака погибли на месте.

— Вблизи места попадания не было никаких военных объектов или позиций. Это циничное преступление является очередным свидетельством систематического игнорирования российскими военными норм международного гуманитарного права и права на жизнь гражданского населения, — говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

