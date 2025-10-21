Главное управление разведки Минобороны перехватило разговор, в котором российский командир приказывает подчиненным расстреливать гражданских, пытающихся покинуть зону боевых действий.

Перехват ГУР обнародовал в Facebook.

Российским военным приказывают расстреливать гражданских

Приказ расстреливать гражданских отдал один из полевых командиров 30 отдельной мотострелковой бригады, входящей в состав 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа РФ.

Сейчас бригада находится в окрестностях Покровска.

— Вести наблюдение за дорогой, никого не пропускай. Как понял? Кто с большими гражданскими сумками — сразу расстреливать, — приказывает командир.

В разведке подчеркнули, что системные казни и пытки военнопленных, убийства гражданских лиц и внесудебные казни своих военнослужащих в очередной раз доказывают: военные преступления — сознательная и целенаправленная политика государства-агрессора России.

Напомним, ранее спикер группировки войск Север Олег Сушинский сообщал, что российские военные, которые пытаются проникнуть в Купянск Харьковской области, получили приказ от своего командования расстреливать гражданских в городе.

По его словам, воины 10 армейского корпуса СВ ВСУ опубликовали видео с российскими пленными, которые подтвердили, что получили приказ от командиров расстреливать гражданских мужчин, а женщин и детей использовать в качестве живого щита.

