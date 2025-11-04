На Харківщині окупанти вбили двох мирних людей, які підняли білий прапор – прокуратура ініціювала розслідування.

На Харківщині загарбники вбили двох цивільних: розпочато розслідування

3 листопада 2025 року неподалік села Кругляківка Куп’янського району російські військові завдали удари FPV-дронами по двом беззбройним цивільним людям, інформує Офіс генпрокурора. Потерпілі йшли дорогою, тримаючи білий прапор, що свідчило про їхній небойовий статус. Внаслідок цілеспрямованої атаки вони та їх собака загинули на місці.

– Поблизу місця влучання не було жодних військових об’єктів чи позицій. Цей цинічний злочин є черговим свідченням систематичного ігнорування російськими військовими норм міжнародного гуманітарного права та права на життя цивільного населення, – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей( ч. 2 ст. 438 КК України).

Зараз дивляться

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.