РФ атаковала Новгород-Северский дронами: трое пострадавших
Армия РФ ночью 5 ноября атаковала дронами типа Герань Новгород-Северский Черниговской области. Известно о трех пострадавших.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Атака на Новгород-Северский
В результате атаки пострадали двое мужчин и женщина, все пенсионеры. Их госпитализировали.
– Россияне ударили по обычным домам, когда люди уже спали. Есть разрушения – дома людей, их автомобили, – написал Чаус.
По его словам, городские власти разворачивают оперативный штаб, фиксируют повреждения и уже оказывают помощь пострадавшим.
Все, чьи дома повреждены в результате прилета, получат стройматериалы для первоочередного восстановления.
Также Коропскую общину Новгород-Северщины атаковали КАБом. Повреждены электросети.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 351-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.