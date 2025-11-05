Армия РФ ночью 5 ноября атаковала дронами типа Герань Новгород-Северский Черниговской области. Известно о трех пострадавших.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Атака на Новгород-Северский

В результате атаки пострадали двое мужчин и женщина, все пенсионеры. Их госпитализировали.

– Россияне ударили по обычным домам, когда люди уже спали. Есть разрушения – дома людей, их автомобили, – написал Чаус.

По его словам, городские власти разворачивают оперативный штаб, фиксируют повреждения и уже оказывают помощь пострадавшим.

Все, чьи дома повреждены в результате прилета, получат стройматериалы для первоочередного восстановления.

Также Коропскую общину Новгород-Северщины атаковали КАБом. Повреждены электросети.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 351-е сутки.

