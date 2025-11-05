Армія РФ вночі 5 листопада атакувала дронами типу Герань Новгород-Сіверський Чернігівської області. Відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомив керівник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Атака на Новгород-Сіверський

Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків і жінка, всі пенсіонери. Їх ушпиталили.

– Росіяни вдарили по звичайних будинках, коли люди вже спали. Є руйнування – домівки людей, їхні автівки, – написав Чаус.

За його словами, міська влада розгортає оперативний штаб, фіксує пошкодження та вже надає допомогу постраждалим.

Всі, чиї будинки пошкоджені внаслідок прильоту, отримають будматеріали для першочергового відновлення.

Також Коропську громаду Новгород-Сіверщини атакували КАБом. Пошкоджені електромережі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 351-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

