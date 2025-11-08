В ночь на 8 ноября прогремели взрывы в Одесской области.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и Одесская областная прокуратура.

Взрывы в Одесской области 8 ноября: что известно

Россия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками.

В результате взрывов в Одесской области вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры.

По состоянию на утро без света оставалось более 700 абонентов.

Работу по ликвидации последствий осложняли повторные сигналы воздушной тревоги, однако спасатели потушили огонь.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Окончательные последствия взрывов в Одесской области устанавливаются.

Напомним, что в ночь на 8 ноября враг массово атаковал территорию Украины.

В частности, под прицелом российской армии оказался Днепр. Там враг попал в многоэтажку.

В результате взрывов в Днепре погиб один человек, еще 11 получили ранения, среди них 13-летняя девочка.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 353-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

