Вибухи в Одеській області: сталася пожежа на енергооб’єкті, люди без світла
У ніч проти 8 листопада прогриміли вибухи в Одеській області.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Одеська обласна прокуратура.
Вибухи в Одеській області 8 листопада: що відомо
Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками.
Унаслідок вибухів в Одеській області спалахнула пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури.
Станом на ранок без світла залишалось понад 700 абонентів.
Роботу з ліквідації наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, однак рятувальники загасили вогонь.
Наразі інформації щодо постраждалих не надходило.
Остаточні наслідки вибухів в Одеській області встановлюються.
Нагадаємо, що у ніч проти 8 листопада, ворог масово атакував територію України.
Зокрема, під прицілом російської армії опинився Дніпро. Там ворог влучив у багатоповерхівку.
Унаслідок вибухів у Дніпрі загинула одна людина, ще 11 дістали поранень, серед них 13-річна дівчинка.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 354-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.