У ніч проти 8 листопада прогриміли вибухи в Одеській області.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Одеська обласна прокуратура.

Вибухи в Одеській області 8 листопада: що відомо

Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками.

Унаслідок вибухів в Одеській області спалахнула пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Станом на ранок без світла залишалось понад 700 абонентів.

Роботу з ліквідації наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, однак рятувальники загасили вогонь.

Наразі інформації щодо постраждалих не надходило.

Остаточні наслідки вибухів в Одеській області встановлюються.

Нагадаємо, що у ніч проти 8 листопада, ворог масово атакував територію України.

Зокрема, під прицілом російської армії опинився Дніпро. Там ворог влучив у багатоповерхівку.

Унаслідок вибухів у Дніпрі загинула одна людина, ще 11 дістали поранень, серед них 13-річна дівчинка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 354-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

