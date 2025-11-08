Взрывы в Горишних Плавнях: город обесточен после ударов по энергоинфраструктуре
Взрывы в Горишних Плавнях на Полтавщине прогремели ночью 8 ноября, когда враг атаковал энергетическую инфраструктуру города.
Об этом сообщил Горишнеплавневский городской совет в Facebook.
Взрывы в Горишних Плавнях 8 ноября: что известно
По имеющейся информации, враг нанес удары по нескольким объектам энергетической инфраструктуры. В результате атаки город полностью обесточен.
Коммунальные службы уже проводят подготовительные работы для восстановления:
- водоснабжения,
- водоотведения,
- тепловой энергии.
После сообщения о взрывах в Горишних Плавнях город перешел в режим чрезвычайной ситуации.
По неофициальной информации Укрэнерго, повреждения энергообъектов, от которых питался город Горишние Плавни, тяжелые.
Быстрое восстановление электроснабжения пока не ожидается.
Специалисты работают над выяснением технических проблем и возможностей проведения ремонтных работ.
Городской совет просит сохранять спокойствие, беречь заряд устройств и экономно использовать ресурсы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 353-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.