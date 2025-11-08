Взрывы в Горишних Плавнях на Полтавщине прогремели ночью 8 ноября, когда враг атаковал энергетическую инфраструктуру города.

Об этом сообщил Горишнеплавневский городской совет в Facebook.

Взрывы в Горишних Плавнях 8 ноября: что известно

По имеющейся информации, враг нанес удары по нескольким объектам энергетической инфраструктуры. В результате атаки город полностью обесточен.

Коммунальные службы уже проводят подготовительные работы для восстановления:

водоснабжения,

водоотведения,

тепловой энергии.

После сообщения о взрывах в Горишних Плавнях город перешел в режим чрезвычайной ситуации.

По неофициальной информации Укрэнерго, повреждения энергообъектов, от которых питался город Горишние Плавни, тяжелые.

Быстрое восстановление электроснабжения пока не ожидается.

Специалисты работают над выяснением технических проблем и возможностей проведения ремонтных работ.

Городской совет просит сохранять спокойствие, беречь заряд устройств и экономно использовать ресурсы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 353-е сутки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 353-е сутки.

