Погиб в двух шагах от укрытия: дрон унес жизнь сотрудника Укрзализныци
Во время дежурства на одном из инфраструктурных объектов Укрзализныци от удара российского беспилотника погиб стрелок военизированной охраны.
Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Перцовский.
Удар дрона по защитнику УЗ: что известно
Александр Перцовский рассказал, что трагедия произошла недалеко от укрытия.
– На объекте было оборудовано и работающее укрытие, где до этого и находился сотрудник, но очередной удар настиг его буквально в двух шагах от укрытия. Он не успел вернуться. Все обстоятельства изучим подробно, – подчеркнул он.
Глава правления УЗ добавил, что вражеские удары повторяются каждый день и ночь, но большинство из них удается пройти без человеческих потерь.
– И это самое ценное, потому что железо железнодорожники умело восстанавливают. Каждое исключение – непоправимо, болезненно и не должно повторяться. Семье погибшего коллеги – наша максимальная помощь, – подытожил Перцовский.
Напомним, войска РФ регулярно атакуют украинскую железнодорожную инфраструктуру.
По подсчетам Укрзализныци, по состоянию на начало ноября 2025 года погибло 948 железнодорожников, включая тех, кто погиб на поле боя и во время российских обстрелов на рабочих местах.