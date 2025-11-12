Во время дежурства на одном из инфраструктурных объектов Укрзализныци от удара российского беспилотника погиб стрелок военизированной охраны.

Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Перцовский.

Удар дрона по защитнику УЗ: что известно

Александр Перцовский рассказал, что трагедия произошла недалеко от укрытия.

– На объекте было оборудовано и работающее укрытие, где до этого и находился сотрудник, но очередной удар настиг его буквально в двух шагах от укрытия. Он не успел вернуться. Все обстоятельства изучим подробно, – подчеркнул он.

Глава правления УЗ добавил, что вражеские удары повторяются каждый день и ночь, но большинство из них удается пройти без человеческих потерь.

– И это самое ценное, потому что железо железнодорожники умело восстанавливают. Каждое исключение – непоправимо, болезненно и не должно повторяться. Семье погибшего коллеги – наша максимальная помощь, – подытожил Перцовский.

Напомним, войска РФ регулярно атакуют украинскую железнодорожную инфраструктуру.

По подсчетам Укрзализныци, по состоянию на начало ноября 2025 года погибло 948 железнодорожников, включая тех, кто погиб на поле боя и во время российских обстрелов на рабочих местах.

