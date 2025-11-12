Під час чергування на одному з інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці від удару російського безпілотника загинув стрілець воєнізованої охорони.

Про це повідомив очільник правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Удар дрона по захиснику УЗ: що відомо

Олександр Перцовський розповів, що трагедія сталась неподалік від укриття.

– На об’єкті було обладнане й працююче укриття, де до того й перебував співробітник, але черговий удар наздогнав його буквально у двох кроках від укриття. Він не встиг повернутись. Всі обставини вивчимо детально, – наголосив він.

Очільник правління УЗ додав, що ворожі удари повторюються кожного дня та ночі, та більшість з них вдається пройти без людських втрат.

– І це найцінніше, бо залізо залізничники вправно відновлюють. Кожне виключення – непоправне, болюче і не має повторюватись. Родині загиблого колеги – наша максимальна допомога, – підсумував Перцовський.

Нагадаємо, війська РФ регулярно атакують українську залізничну інфраструктуру.

За підрахунками Укрзалізниці, станом на початок листопада 2025 року загинуло 948 залізничників, включаючи тих, хто загинув на полі бою та під час російських обстрілів на робочих місцях.

