Ночью 20 ноября армия РФ атаковала три района Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Атака на Днепропетровскую область: что известно

По словам главы ОВА, агрессор атаковал две общины Синельниковщины КАБами и БпЛА — Межевскую и Васильковскую.

В результате взрывов в Синельниковском районе загорелась ферма. Погибли домашние животные.

Кроме того, повреждены административное здание, линия электропередач.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Кроме Синельниковского района, враг атаковал беспилотниками Павлоградский район. Под прицелом оказались сам Павлоград и Богдановская община.

В результате обстрела пострадали трое мужчин.

Все пострадавшие госпитализированы в больницу. Известно, что 38-летний раненый — в тяжелом состоянии.

На месте удара возник пожар, разрушена инфраструктура.

Враг нанес удары и по Никопольскому району — Никополю, Марганецкой, Покровской, Мировской, Червоногригоровской общинам.

Стрелял из артиллерии и реактивных систем залпового огня Град, направлял FPV-дроны.

По словам Гайваненко, в ночь на 20 ноября защитники неба уничтожили над Днепропетровщиной 24 беспилотника.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 366-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Владислав Гайваненко

