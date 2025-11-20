В Днепропетровской области из-за атаки РФ горела ферма: погибли животные
Ночью 20 ноября армия РФ атаковала три района Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.
Атака на Днепропетровскую область: что известно
По словам главы ОВА, агрессор атаковал две общины Синельниковщины КАБами и БпЛА — Межевскую и Васильковскую.
В результате взрывов в Синельниковском районе загорелась ферма. Погибли домашние животные.
Кроме того, повреждены административное здание, линия электропередач.
На данный момент информации о пострадавших не поступало.
Кроме Синельниковского района, враг атаковал беспилотниками Павлоградский район. Под прицелом оказались сам Павлоград и Богдановская община.
В результате обстрела пострадали трое мужчин.
Все пострадавшие госпитализированы в больницу. Известно, что 38-летний раненый — в тяжелом состоянии.
На месте удара возник пожар, разрушена инфраструктура.
Враг нанес удары и по Никопольскому району — Никополю, Марганецкой, Покровской, Мировской, Червоногригоровской общинам.
Стрелял из артиллерии и реактивных систем залпового огня Град, направлял FPV-дроны.
По словам Гайваненко, в ночь на 20 ноября защитники неба уничтожили над Днепропетровщиной 24 беспилотника.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 366-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Владислав Гайваненко