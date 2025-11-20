В ночь на 20 ноября российские агрессоры осуществили новую атаку на Украину с помощью беспилотников.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВС Украины.

Ночная атака на Украину 20 ноября: что известно

Авиационное нападение было из направлений:

Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ);

Гвардейское (ВОТ АР Крым).

Силы обороны отметили, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Всего противник применил 136 БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов, около 80 из которых — Шахеды.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 106 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 29 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на трех локациях.

– Атака продолжается, в воздушном пространстве еще находятся несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности, – призвали в Воздушных силах ВСУ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 366-е сутки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 366-е сутки.

