Ночная атака на Украину: сколько из 136 дронов ликвидировала ПВО
В ночь на 20 ноября российские агрессоры осуществили новую атаку на Украину с помощью беспилотников.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВС Украины.
Ночная атака на Украину 20 ноября: что известно
Авиационное нападение было из направлений:
- Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ);
- Гвардейское (ВОТ АР Крым).
Силы обороны отметили, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Всего противник применил 136 БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов, около 80 из которых — Шахеды.
По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 106 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
Зафиксировано попадание 29 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на трех локациях.
– Атака продолжается, в воздушном пространстве еще находятся несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности, – призвали в Воздушных силах ВСУ.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 366-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.