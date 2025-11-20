Уночі 20 листопада армія РФ атакувала три райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Атака на Дніпропетровську область: що відомо

За словами очільника ОВА, агресор атакував дві громади Синельниківщини КАБами та БпЛА – Межівську та Васильківську.

Зараз дивляться

Унаслідок вибухів у Синельниківському районі зайнялася ферма. Загинули свійські тварини.

Крім того, пошкоджені адмінбудівля, лінія електропередачі.

Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Окрім Синельниківщини, ворог атакував безпілотниками Павлоградський район. Під прицілом опинився сам Павлоград та Богданівська громада.

Унаслідок обстрілу постраждали троє чоловіків.

Усіх потерпілих госпіталізували до лікарні. Відомо, що 38-річний поранений — у важкому стані.

На місці удару виникла пожежа, понівечена інфраструктура.

Бив ворог і по Нікопольщині — Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах.

Гатив з артилерії та реактивних систем залпового вогню Град, спрямовував FPV-дрони.

За словами Гайваненка, уночі проти 20 листопада захисники неба знищили над Дніпропетровщиною 24 безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 366-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Владислав Гайваненко

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.