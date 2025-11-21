РФ атаковала Украину 115 дронами: сколько БпЛА удалось уничтожить
Во время ночной атаки Украину российские войска обстреляли 115 беспилотниками.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину началась еще в 18:00 20 ноября и продолжается до сих пор.
Враг применил 115 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
По данным Воздушных сил ВСУ, пуски были из районов российских Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.
Около 70 из примененных российскими военными БпЛА, уточняют защитники неба, составляли Шахеды.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины до 09:00 21 ноября сбили/подавили 95 БпЛА.
Приземлили их на Севере, Юге и Востоке страны.
Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на четырех локациях.
Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.
К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения.
Запорожье армия РФ обстреляла корректируеыми авиабомбами.
В результате удара погибли пять человек, еще девять получили травмы. Повреждены многоэтажные дома, помещения торгового рынка, супермаркета, транспортные средства.
Сейчас враг атакует дронами Юг Украины – в воздушном пространстве находится несколько групп дронов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 367-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: Воздушное командование Юг