Во время ночной атаки Украину российские войска обстреляли 115 беспилотниками.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину началась еще в 18:00 20 ноября и продолжается до сих пор.

Враг применил 115 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

По данным Воздушных сил ВСУ, пуски были из районов российских Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

Около 70 из примененных российскими военными БпЛА, уточняют защитники неба, составляли Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины до 09:00 21 ноября сбили/подавили 95 БпЛА.

Приземлили их на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на четырех локациях.

Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения.

Запорожье армия РФ обстреляла корректируеыми авиабомбами.

В результате удара погибли пять человек, еще девять получили травмы. Повреждены многоэтажные дома, помещения торгового рынка, супермаркета, транспортные средства.

Сейчас враг атакует дронами Юг Украины – в воздушном пространстве находится несколько групп дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 367-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Воздушное командование Юг

