Під час нічної атаку Україну російські війська обстріляли 115 безпілотниками.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася ще о 18:00 20 листопада і триває досі.

Ворог застосував 115 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, пуски були з районів російських Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

Близько 70 із застосованих російськими військовими БпЛА, уточнюють оборонці неба, становили Шахеди.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України до 09:00 21 листопада збили/приглушили 95 БпЛА.

Приземлили їх на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих цілей чи їхніх уламків на чотирьох локаціях.

Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Чернігівщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині.

На жаль, є жертви серед цивільного населення.

Запоріжжя армія РФ обстріляла керованими авіабомбами.

Унаслідок удару загинуло п’ятеро людей, ще дев’ять осіб дістали травми. Пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення торговельного ринку, супермаркету, транспортні засоби.

Наразі ворог атакує дронами Південь України – у повітряному просторі перебуває кілька груп дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 367-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Повітряне командування Південь

