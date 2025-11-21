Вечером 20 ноября Россия нанесла удар по Запорожью, а ночью против 21 ноября под атакой оказалась Одесса.

Кроме того, появились сообщения о взрывах в оккупированном Крыму и беспилотной атаке в Ростовской области РФ.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 21 ноября – в подборке Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Атака на Запорожье

Вечером 20 ноября российские войска нанесли удар по одному из районов Запорожья.

По словам главы ОВА Ивана Федорова, в городе повреждены по меньшей мере пять многоэтажек, разрушены торговые павильоны.

Кроме того, на месте попадания возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

На данный момент известно, что в результате атаки на Запорожье погибли пять человек, еще восемь получили ранения.

Ночная атака на Одессу

В ночь на 21 ноября под ударом оказалась и Одесса.

Как сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак, враг атаковал один из районов города.

В результате атаки поврежден жилой дом и одно из предприятий.

Кроме того, пострадали четыре человека, трое из которых находятся в больнице.

На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Атаки в Ростовской области РФ

Ночью беспилотники атаковали Чертковский и Шолоховский районы Ростовской области России.

По данным СМИ, в Чертковском районе поврежден опора ЛЭП. В результате без света остались более 200 домов.

Пожар, возникший после падения обломков, ликвидировали. По состоянию на утро 21 ноября электроснабжение восстановили.

Пострадавших среди населения нет.

Взрывы в оккупированном Крыму

Телеграм-канал Крымский ветер сообщает о серии ночных взрывов в разных районах полуострова.

По информации местных жителей:

в Феодосии взрывы прогремели около 01:53;

в Сакском районе фиксировали громкие звуки и вспышки;

в районе аэродрома Саки в Новофедоровке было заметно мощное зарево.

Что именно стало причиной взрывов, пока неизвестно.

Третьи сутки поисковых работ после атаки на Тернополь

В Тернополе продолжается ликвидация последствий российского ракетного удара 19 ноября.

Уже третьи сутки спасатели работают без перерыва — разбирают завалы.

По состоянию на утро 21 ноября они находятся на уровне 5–6 этажей разрушенной части дома и обследуют каждый квадратный метр вручную, инструментами и спецтехникой.

Число погибших на данный момент возросло до 28 человек, среди них трое детей. Еще 94 человека получили ранения, в том числе 18 детей.

Спасателям удалось спасти 48 человек, из них семеро детей.

Однако до сих пор не удалось установить связь с 16 людьми.

Поисковые мероприятия продолжаются.

Генштаб опроверг заявления РФ о ситуации в Купянске, Ямполе и на других направлениях

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что информация России о якобы полном взятии Купянска и Ямполя не соответствует действительности.

Купянск остается под контролем Украины.

В городе и вокруг него продолжаются контрдиверсионные мероприятия по выявлению и ликвидации проникших ДРГ.

Подобная ситуация — в районе Ямполя, где украинские силы проводят поисково-ударные действия.

Также в Генштабе назвали ложью российские заявления о 80% контроле над Волчанском или 70% Покровска.

В Покровске сейчас продолжаются поисково-штурмовые операции в условиях плотной городской застройки.

Параллельно организуются новые маршруты обеспечения подразделений в Покровск и Мирноград.

Встреча Зеленского с фракцией

Во время встречи с депутатами парламентского большинства президент Владимир Зеленский обозначил ключевые направления работы государства — дипломатическое, оборонное и законодательное.

Глава государства подчеркнул, что парламент во время войны должен оставаться дееспособным, а все политические силы должны работать на результат:

— Были разные, даже чувствительные вопросы. Но есть главное — каждый должен работать на Украину. И будут решения, которые это обеспечат, — отметил Зеленский.

Среди первоочередных задач президент назвал налаживание стабильного взаимодействия с США и другими партнерами по поддержке украинской армии, реализации запланированных оборонных операций и дипстрайков.

Зеленский провел переговоры с представителями США по новому мирному плану

Президент Украины также встретился с министром армии США Дэном Дрисколлом.

Американская делегация передала видение Вашингтона относительно нового мирного плана, который, по данным СМИ, предусматривает сложные и болезненные условия для Украины, включая территориальные уступки.

Несмотря на это, Зеленский не отклонил предложение, а согласился продолжить консультации.

В Офисе президента сообщили, что Украина выразила свои принципиальные позиции и готова работать над документом, чтобы достичь справедливого завершения войны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 367-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.