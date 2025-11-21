События ночи 21 ноября: атаки на Запорожье и Одессу, взрывы в Крыму
Вечером 20 ноября Россия нанесла удар по Запорожью, а ночью против 21 ноября под атакой оказалась Одесса.
Кроме того, появились сообщения о взрывах в оккупированном Крыму и беспилотной атаке в Ростовской области РФ.
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 21 ноября – в подборке Фактов ICTV.
- Атака на Запорожье
- Ночная атака на Одессу
- Взрывы в Ростовской области РФ
- Взрывы в оккупированном Крыму
- Третье сутки поисковых работ после атаки на Тернополь
- Генштаб опроверг заявления РФ о ситуации в Купянске, Ямполе и на других направлениях
- Встреча Зеленского с фракцией
- Зеленский провел переговоры с представителями США по поводу нового мирного плана
Атака на Запорожье
Вечером 20 ноября российские войска нанесли удар по одному из районов Запорожья.
По словам главы ОВА Ивана Федорова, в городе повреждены по меньшей мере пять многоэтажек, разрушены торговые павильоны.
Кроме того, на месте попадания возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
На данный момент известно, что в результате атаки на Запорожье погибли пять человек, еще восемь получили ранения.
Ночная атака на Одессу
В ночь на 21 ноября под ударом оказалась и Одесса.
Как сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак, враг атаковал один из районов города.
В результате атаки поврежден жилой дом и одно из предприятий.
Кроме того, пострадали четыре человека, трое из которых находятся в больнице.
На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.
Атаки в Ростовской области РФ
Ночью беспилотники атаковали Чертковский и Шолоховский районы Ростовской области России.
По данным СМИ, в Чертковском районе поврежден опора ЛЭП. В результате без света остались более 200 домов.
Пожар, возникший после падения обломков, ликвидировали. По состоянию на утро 21 ноября электроснабжение восстановили.
Пострадавших среди населения нет.
Взрывы в оккупированном Крыму
Телеграм-канал Крымский ветер сообщает о серии ночных взрывов в разных районах полуострова.
По информации местных жителей:
- в Феодосии взрывы прогремели около 01:53;
- в Сакском районе фиксировали громкие звуки и вспышки;
- в районе аэродрома Саки в Новофедоровке было заметно мощное зарево.
Что именно стало причиной взрывов, пока неизвестно.
Третьи сутки поисковых работ после атаки на Тернополь
В Тернополе продолжается ликвидация последствий российского ракетного удара 19 ноября.
Уже третьи сутки спасатели работают без перерыва — разбирают завалы.
По состоянию на утро 21 ноября они находятся на уровне 5–6 этажей разрушенной части дома и обследуют каждый квадратный метр вручную, инструментами и спецтехникой.
Число погибших на данный момент возросло до 28 человек, среди них трое детей. Еще 94 человека получили ранения, в том числе 18 детей.
Спасателям удалось спасти 48 человек, из них семеро детей.
Однако до сих пор не удалось установить связь с 16 людьми.
Поисковые мероприятия продолжаются.
Генштаб опроверг заявления РФ о ситуации в Купянске, Ямполе и на других направлениях
В Генеральном штабе ВСУ заявили, что информация России о якобы полном взятии Купянска и Ямполя не соответствует действительности.
Купянск остается под контролем Украины.
В городе и вокруг него продолжаются контрдиверсионные мероприятия по выявлению и ликвидации проникших ДРГ.
Подобная ситуация — в районе Ямполя, где украинские силы проводят поисково-ударные действия.
Также в Генштабе назвали ложью российские заявления о 80% контроле над Волчанском или 70% Покровска.
В Покровске сейчас продолжаются поисково-штурмовые операции в условиях плотной городской застройки.
Параллельно организуются новые маршруты обеспечения подразделений в Покровск и Мирноград.
Встреча Зеленского с фракцией
Во время встречи с депутатами парламентского большинства президент Владимир Зеленский обозначил ключевые направления работы государства — дипломатическое, оборонное и законодательное.
Глава государства подчеркнул, что парламент во время войны должен оставаться дееспособным, а все политические силы должны работать на результат:
— Были разные, даже чувствительные вопросы. Но есть главное — каждый должен работать на Украину. И будут решения, которые это обеспечат, — отметил Зеленский.
Среди первоочередных задач президент назвал налаживание стабильного взаимодействия с США и другими партнерами по поддержке украинской армии, реализации запланированных оборонных операций и дипстрайков.
Зеленский провел переговоры с представителями США по новому мирному плану
Президент Украины также встретился с министром армии США Дэном Дрисколлом.
Американская делегация передала видение Вашингтона относительно нового мирного плана, который, по данным СМИ, предусматривает сложные и болезненные условия для Украины, включая территориальные уступки.
Несмотря на это, Зеленский не отклонил предложение, а согласился продолжить консультации.
В Офисе президента сообщили, что Украина выразила свои принципиальные позиции и готова работать над документом, чтобы достичь справедливого завершения войны.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 367-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.