Трое человек погибли, еще трое получили тяжелые ранения во время вечерней атаки на Краматорск Донецкой области.

Об этом 23 ноября сообщили в городском совете и областной прокуратуре.

Атака на Краматорск: что известно

Атака на Краматорск произошла в 21:50 22 ноября.

По данным прокуроров, россияне атаковали город из реактивных систем залпового огня Смерч.

Средства поражения попали рядом с жилыми домами.

На данный момент известно, что обстрелом повреждены 19 домовладений, также побило автомобили.

Травмы, несовместимые с жизнью, получили трое мужчин в возрасте 18, 19 и 25 лет, которые в момент атаки на Краматорск находились на улице.

В тяжелом состоянии находятся также женщина и двое мужчин в возрасте 26 и 64 лет.

У них диагностированы осколочные ранения, минно-взрывные травмы и переломы.

Досудебное расследование после атаки на Краматорск 22 ноября проводится по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 369-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

