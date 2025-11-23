РФ атаковала Краматорск из РСЗО Смерч: погибли молодые люди, есть тяжелораненые
Трое человек погибли, еще трое получили тяжелые ранения во время вечерней атаки на Краматорск Донецкой области.
Об этом 23 ноября сообщили в городском совете и областной прокуратуре.
Атака на Краматорск: что известно
Атака на Краматорск произошла в 21:50 22 ноября.
По данным прокуроров, россияне атаковали город из реактивных систем залпового огня Смерч.
Средства поражения попали рядом с жилыми домами.
На данный момент известно, что обстрелом повреждены 19 домовладений, также побило автомобили.
Травмы, несовместимые с жизнью, получили трое мужчин в возрасте 18, 19 и 25 лет, которые в момент атаки на Краматорск находились на улице.
В тяжелом состоянии находятся также женщина и двое мужчин в возрасте 26 и 64 лет.
У них диагностированы осколочные ранения, минно-взрывные травмы и переломы.
Досудебное расследование после атаки на Краматорск 22 ноября проводится по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 369-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Донецкая областная прокуратура, Краматорский городской совет
Фото: Минздрав