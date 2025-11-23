Троє людей загинули, ще троє дістали важкі поранення під час вечірньої атаки на Краматорськ Донецької області.

Про це 23 листопада повідомили в міській раді та обласній прокуратурі.

Атака на Краматорськ: що відомо

Атака на Краматорськ відбулася о 21:50 22 листопада.

За даними прокурорів, росіяни атакували місто з реактивних систем залпового вогню Смерч.

Засоби ураження влучили поряд із житловими будинками.

Наразі відомо, що обстрілом пошкоджено 19 домоволодінь, а також автомобілі.

Травми, несумісні з життям, дістали троє чоловіків віком 18, 19 і 25 років, які в момент атаки на Краматорськ перебували на вулиці.

У важкому стані перебувають також жінка та двоє чоловіків віком 26 і 64 років.

У них діагностовано осколкові поранення, мінно-вибухові травми й переломи.

Досудове розслідування після атаки на Краматорськ 22 листопада здійснюють за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 369-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Донецька обласна прокуратура, Краматорська міська рада

Фото: МОЗ

