РФ атакувала Краматорськ із РСЗВ Смерч: загинули молоді люди, є важкопоранені
Троє людей загинули, ще троє дістали важкі поранення під час вечірньої атаки на Краматорськ Донецької області.
Про це 23 листопада повідомили в міській раді та обласній прокуратурі.
Атака на Краматорськ: що відомо
Атака на Краматорськ відбулася о 21:50 22 листопада.
За даними прокурорів, росіяни атакували місто з реактивних систем залпового вогню Смерч.
Засоби ураження влучили поряд із житловими будинками.
Наразі відомо, що обстрілом пошкоджено 19 домоволодінь, а також автомобілі.
Травми, несумісні з життям, дістали троє чоловіків віком 18, 19 і 25 років, які в момент атаки на Краматорськ перебували на вулиці.
У важкому стані перебувають також жінка та двоє чоловіків віком 26 і 64 років.
У них діагностовано осколкові поранення, мінно-вибухові травми й переломи.
Досудове розслідування після атаки на Краматорськ 22 листопада здійснюють за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 369-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Донецька обласна прокуратура, Краматорська міська рада
Фото: МОЗ