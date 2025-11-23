Российская армия в ночь на 23 ноября атаковала беспилотниками Днепропетровскую область. В результате атаки есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил глава ОВА Днепропетровской области Владислав Гайваненко.

Атака дронов по Днепропетровской области 23 ноября

В результате атаки вражеских беспилотников в Днепре пострадали 14 человек, в том числе 11-летняя девочка.

Также загорелись балконы в девятиэтажке и пристройка к частному дому. Было повреждено шесть машин.

По словам Гайваненко, досталось также Васильковской и Зайцевской общинам Синельниковского района, где двое раненых. Три дома местных жителей охватило пламя, которое потушили спасатели.

В Павлоградском районе без пострадавших, но “задело инфраструктуру и гаражи”.

Под атакой оказалась и Никопольщина: FPV-дронами и из тяжелой артиллерии враг бил по райцентру, Покровской, Мировской, Марганецкой общинам.

В самом Никополе пострадали 41-летняя женщина и двое мальчиков 14 и 16 лет. Приходить в себя они будут дома. Повреждены инфраструктура и заправка.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 369-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Владислав Гайваненко

