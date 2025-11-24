В нескольких районах Одессы в результате атаки российских беспилотников отсутствует электроснабжение. Также есть перебои в работе общественного транспорта.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак в понедельник, 24 ноября.

Атака на Одессу 24 ноября: последствия

– В результате вражеской атаки в нескольких районах города отсутствует электроснабжение. Работает городской оперативный штаб. Также на некоторых маршрутах есть перебои в движении электротранспорта, – написал Лысак в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующие службы работают над устранением последствий.

В городском совете Одессы сообщили, что временно не курсируют троллейбусные маршруты: №2, 3, 7, 8, 9, 10.

А также трамвайные маршруты: №7, 10, 12, 15, 20, 27, 28.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 370-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

