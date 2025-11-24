В декількох районах Одеси внаслідок атаки російських безпілотників відсутнє постачання електроенергії. Також є перебої в роботі громадського транспорту.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак у понеділок, 24 листопада.

Атака на Одесу 24 листопада: наслідки

– Внаслідок ворожої атаки в декількох районах міста відсутнє електропостачання. Працює міський оперативний штаб. Також на деяких маршрутах є перебої в русі електротранспорту, – написав Лисак у своєму Telegram-каналі.

За його словами, відповідні служби працюють над усуненням наслідків.

Зараз дивляться

У міській раді Одеси повідомили, що тимчасово не курсують тролейбусні маршрути: №2, 3, 7, 8, 9, 10.

А також трамвайні маршрути: №7, 10, 12, 15, 20, 27, 28.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 370-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.