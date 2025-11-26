В большом жилом комплексе Ван Фук Корт в Гонконге в среду, 26 ноября, произошел чрезвычайно масштабный пожар.

Уже известно о 36 погибших, один из которых – пожарный.

Факты ICTV собрали все, что известно о пожаре в Гонконге на данный момент.

Пожар в Гонконге 26 ноября: задействовано 767 пожарных

По данным ВВС, пожар вспыхнул в большом жилом комплексе Ван Фук Корт в гонконгском районе Тай По в 14:51 по местному времени в среду (09:51 по Киеву).

Ван Фук Корт состоит из восьми башен, каждая из которых имеет 31 этаж.

Эти башни строили с бамбуковыми лесами на внешней части зданий, что помогло огню распространиться как можно быстрее.

На данный момент известно о 36 погибших, один из которых был пожарным, пытавшимся потушить огонь. Девять из погибших были объявлены мертвыми на месте происшествия, еще шестеро – доставлены в больницы в тяжелом состоянии.

Также уже известно о десятках пострадавших. Власти Гонконга сообщили о 15 человек, тогда как пожарная служба заявила о 28 пострадавших в пожаре.

Бывший член районного совета Герман Иу Кван-хо заявил, что по меньшей мере 13 человек до сих пор находятся в ловушке в горящих многоэтажках в Тай По.

Среди них восемь пожилых жителей и двое младенцев.

Кроме того, по его словам, около 14 котов также оказались в ловушке пламени.

Пожежа в Гонконзі 26 листопада: 36 загиблих, десятки постраждалих – що відомо Фото 1

Член районного совета Тай По Ли Ман-кит рассказал BBC, что местный общественный зал открыли для регистрации пострадавших жителей.

Однако позже общественный зал Квонг Фук, который находился ближе всего к месту пожара и был отделен от суда Ван Фук дорогой, был признан опасным, а эвакуированных перевели в мемориальную среднюю школу CCC Фунг Леунг Кит.

Власти Гонконга рассказали, что получают многочисленные просьбы о помощи от жителей, которые сообщают о потере связи с членами семьи.

На данный момент неизвестно, сколько жителей все еще находится внутри зданий.

– Я думаю, что около 95% жителей уже эвакуировали, а также очистили три соседних жилых дома, – прокомментировал ситуацию член районного совета Тай По Муй Сиу-фунг.

Министерство внутренних дел открыло несколько общественных центров в качестве временных убежищ, некоторые школы также были доступны для переезда.

По данным транспортного департамента Гонконга, несколько дорог было закрыто, а более 30 автобусных маршрутов было перенаправлено в сторону от пожара.

В сообщении добавляется, чтобы жители внимательно следили за дорожной ситуацией в режиме реального времени, поскольку пожар все еще продолжается.

Отметим, что последний пожар высшей, пятой степени, произошел в Гонконге 17 лет назад.

Он случился в 2008 году в Корнуолл-Корте, который находится в коммерческом районе Монг-Кок. Во время того инцидента погибли четыре человека.

Пожежа в Гонконгу

Фото: скриншот видео

Источник: ВВС
