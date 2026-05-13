Во время массированной вражеской атаки раздались взрывы в Коломые, что в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил мэр Коломыи Богдан Станиславский.

Взрывы в Коломые 13 мая

— На территории Коломыйской общины был слышен взрыв. Прошу каждого из вас оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое воздушной тревоги, — заявил он.

Местные жители сообщают, что в городе возникли перебои с электроснабжением.

Необходимые системы жизнеобеспечения города — на резервном питании.

Богдан Станиславский попросил жителей Коломыи не публиковать фото- или видеоматериалы в сети.

Сегодня в Ровно прогремела серия взрывов. Сообщается о перебоях с электричеством.

1 апреля российские дроны нанесли удар по Ивано-Франковской области. Целью атаки стали объекты критически важной инфраструктуры.

К счастью, люди не пострадали. Однако в Коломыйском районе из-за атаки без света остались около 11 тысяч потребителей.

Кроме того, 1 апреля вражеские дроны атаковали объекты критической инфраструктуры на Закарпатье. Под ударом оказались Хустский и Ужгородский районы. Один человек получил ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 540-е сутки.

