Взрывы в Коломые: город под атакой дронов, отмечаются перебои с электричеством
Во время массированной вражеской атаки раздались взрывы в Коломые, что в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщил мэр Коломыи Богдан Станиславский.
Взрывы в Коломые 13 мая
— На территории Коломыйской общины был слышен взрыв. Прошу каждого из вас оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое воздушной тревоги, — заявил он.
Местные жители сообщают, что в городе возникли перебои с электроснабжением.
Необходимые системы жизнеобеспечения города — на резервном питании.
Богдан Станиславский попросил жителей Коломыи не публиковать фото- или видеоматериалы в сети.
Сегодня в Ровно прогремела серия взрывов. Сообщается о перебоях с электричеством.
1 апреля российские дроны нанесли удар по Ивано-Франковской области. Целью атаки стали объекты критически важной инфраструктуры.
К счастью, люди не пострадали. Однако в Коломыйском районе из-за атаки без света остались около 11 тысяч потребителей.
Кроме того, 1 апреля вражеские дроны атаковали объекты критической инфраструктуры на Закарпатье. Под ударом оказались Хустский и Ужгородский районы. Один человек получил ранения.
