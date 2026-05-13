Главное управление разведки Минобороны предупредило о начале масштабной комбинированной воздушной атаки России на Украину, которая может носить длительный характер.

Об этом сообщает пресс-центр ГУР.

Длительная комбинированная атака по Украине

По данным ГУР, в ночь на 13 мая российские войска уже применяют значительное количество ударных беспилотников, пытаясь перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны и нанести удары по гражданским объектам.

Сейчас смотрят

В разведке отметили, что в дальнейшем Россия планирует использовать также крылатые ракеты воздушного и морского базирования, а также баллистическое вооружение.

Среди основных целей врага — объекты критической инфраструктуры и системы обеспечения крупных городов. Речь идет, в частности, об энергетических объектах, предприятиях оборонно-промышленного комплекса и зданиях органов государственной власти.

В ГУР подчеркнули, что таким образом Москва пытается усилить давление на Украину после отказа от предложений о перемирии и повлиять на стойкость украинцев.

Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности немедленно направляться в укрытия.

Сообщается о работе ПВО в Хмельницкой области. По последним данным, там пострадали три человека.

В Ровно и Киеве раздались взрывы. Враг продолжает атаковать с помощью дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 540-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГУР

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.