Налоговый вычет (налоговая скидка) — это частичный возврат (компенсация) государством части потраченных средств на некоторые услуги или товары за предыдущий календарный год.

Кто может воспользоваться этим правом и как получить налоговый вычет за покупку квартиры в Украине в 2026 году.

Что такое налоговый вычет

Согласно ст. 166 Налогового кодекса Украины, каждый украинец может законно уменьшить сумму налоговых вычетов или получить обратно часть уплаченных ранее налогов.

Эта услуга называется налоговой скидкой или налоговым вычетом и позволяет уменьшить налоговую нагрузку.

В налоговый вычет можно включить следующие виды расходов:

расходы на оплату строительства или приобретения доступного жилья;

расходы на аренду жилья людьми, имеющими статус внутренне перемещенных лиц;

проценты, уплаченные за ипотечный кредит;

пожертвования и благотворительные платежи, но не более 4% от суммы общего налогооблагаемого дохода;

расходы на страховые платежи, пенсионные взносы и вклады;

выплаты из фондов общеобязательного государственного социального медицинского страхования;

расходы на оплату за образование в украинских учреждениях внешкольного, дошкольного, общего среднего, высшего и профессионального образования;

средства, потраченные на переоборудование автомобиля на LPG или другие виды биотоплива.

Популярным в Украине является налоговый вычет за покупку квартиры.

Как получить налоговый вычет за покупку квартиры 2026: ответ юриста

Юристы бесплатной правовой помощи рассказали Фактам ICTV, что получить налоговый вычет могут только официально трудоустроенные граждане и резиденты Украины.

Чтобы иметь право вернуть НДФЛ, необходимо быть его плательщиком. НДФЛ — это подоходный налог, который платит работодатель, удерживая из заработной платы.

Налоговую скидку не могут получить физические лица-предприниматели, поскольку на доходы от предпринимательской деятельности эта скидка не распространяется.

Сумма налоговой скидки зависит от фактических расходов. Также ее максимальный размер ограничен суммой начисленной зарплаты.

Юристы отметили, что налоговую скидку на недвижимость можно вернуть, если:

Была оформлена недвижимость в ипотеку; Была произведена покупка недвижимости.

Обязательным условием для получения услуги является регистрация по купленному адресу недвижимости.

Какие документы необходимы для получения налогового вычета за покупку квартиры

Юристы БПП прокомментировали, чтобы получить налоговый вычет, необходимо обратиться в налоговую службу. Обратиться можно лично или дистанционно.

При этом необходимо предоставить:

копию паспорта и идентификационного кода;

документы, подтверждающие факт покупки недвижимости и право собственности на нее;

справку о размере зарплаты — берется в бухгалтерии компании;

сведения о размере уплаченного подоходного налога за предыдущий год (НДФЛ);

сведения о семейном положении.

Расчет налоговой скидки осуществляется не от стоимости недвижимости, а от суммы уплаченных за нее налогов.

Стоит обратить внимание, если площадь приобретенной квартиры будет превышать 100 кв.м., то расчет налоговой скидки будет произведен по меньшему коэффициенту. Соответственно, чем больше площадь, тем ниже будет коэффициент.

