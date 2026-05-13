С 2022 года количество жалоб, связанных с мобилизационными мероприятиями в Украине, выросло в 333 раза, что требует создания рабочей группы для системного реагирования на нарушение прав граждан.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в ходе пленарного заседания ВРУ 13 мая.

— Самый острый вопрос, с которым я столкнулся в 2025 году, — мобилизация. Уважаемые народные депутаты, количество обращений ко мне по нарушению прав граждан Украины, связанных с проведением мобилизации, по сравнению с 2022 годом возросло в 333 раза. Я получил более 6 тыс. обращений. К сожалению, у нас продолжается позорная практика использования балаклав, применения незаконной силы, избиения. Даже дошли до того, что в помещениях ТЦК убивают граждан Украины, — отметил Лубинец.

Он также заявил, что ранее предоставленные поручения по исправлению ситуации не принесли результата, а действующая система требует срочного пересмотра.

Омбудсман призвал создать на уровне Министерства обороны рабочую группу с участием его офиса и представителей парламента для выработки решений по защите прав граждан во время мобилизационных процедур.

По словам Лубинца, граждане должны быть защищены при взаимодействии с соответствующими структурами, а не сталкиваться с нарушениями своих прав.

Напомним, в конце апреля Ужгородский горрайонный суд признал виновным руководителя районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в препятствовании деятельности омбудсмана Украины.

По данным следствия, в этом ТЦК пытались скрыть вопиющие нарушения прав человека.

Речь идет о незаконном содержании людей, применении металлических наручников и других действий, которые могут иметь признаки бесчеловечного обращения. Эти факты были зафиксированы в ходе проверки.

